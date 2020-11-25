شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القليوبية: إخطار الصحة بالطلاب المتغيبين والتعامل السريع مع حالات الاشتباه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتورالسيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، حيث تفقد عيادات التأمين الصحى وغرف العزل داخل المدارس، واطمأن على تطبيق إجراءات التباعد بين الطلاب داخل الفصول وارتداء الكمامات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال جولته بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ببنها، على تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، وأكد على أهمية رفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة.

وشدد «الفيومى» على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أي تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابي خلال الدخول والخروج، وفصل الدخول عن الخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.

ووجه بمتابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية وإبلاغها بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين وعمل التقصى اللازم للمتغيبين، وكذلك التعامل السريع والأمن مع الحالات المشتبهة وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الإدارة الصحية وتطهير غرفة العزل بعد دخول أي حالة وخروجها وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة.