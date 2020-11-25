شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، والأمين العام للجامعة، وعمداء الكليات؛ على ضرورة الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقدم المجلس التهنئة لعلماء جامعة الأزهر، الذين شملتهم قائمة التقرير الصادر عن جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية؛ كونهم العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم في مجالات العلوم الطبية والطبيعية والاجتماعية على مستوى العالم.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة لكل من: نائبي رئيس الجامعة، اللذين صدر لهما قرار جمهوري بتعيينهما في مجلس الشيوخ؛ وهما الدكتور يوسف عامر، والدكتور مصطفى عبدالغني، ووجه المجلس لهما الشكر على جهودهما المخلصة خلال مدة عملهما عمداء كلياتٍ، ومدة شغلهما منصبَ نائبِ رئيس الجامعة.

كما قدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة للدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة؛ لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه عضوًا في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

كما قدم مجلس جامعة الأزهر أيضًا التهنئة للدكتور محمد الشربيني؛ لتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وطالب مجلس الجامعة بسرعة الاطلاع على الخطة الاستراتيجية (2030) الموجودة مع عمداء الكليات؛ من أجل اعتمادها لتدخل حيز التنفيذ؛ حتى نؤكد على أن جامعة الأزهر في طليعة مؤسسات الدولة، التي تسهم في بناء الوطن؛ من خلال استثمار الطاقات البشرية الهائلة بمختلف كليات الجامعة، وطالب المجلس الكليات بسرعة الانتهاء من إرسال ترشيحات أعضاء هيئة التدريس لنيل جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وشدد مجلس الجامعة على عدم السماح لأي جهة من خارج الجامعة بممارسة أي نشاط داخل الجامعة إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الجامعة، وقدم المجلس خالص العزاء في وفاة كل من: الدكتور محمد متولي منصور، والدكتور أبواليزيد حمام، الأستاذين بجامعة الأزهر، واللذين لقيا وجه ربهما هذا الأسبوع، داعين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وناقش مجلس الجامعة ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى الأستاذية؛ وعددهم 14أستاذًا، وعدد 27 لدرجة أستاذ مساعد، إضافة إلى مناقشة المقترح بتعيين عدد 76 مدرسًا بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وناقش مجلس الجامعة مقترحًا بتدريب طالبات المعهد الفني للتمريض بجامعة الأزهر (طالبات الامتياز) بمستشفى سرطان الأطفال 57357 .