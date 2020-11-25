شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد سير العمل واستقبال حالات كورونا بحميات وصدر العباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، مستشفى حميات العباسية ومستشفى صدر العباسية، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيين للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدا على الأطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

ووجه «عبدالعال» تعليمات مشددة لأمن البوابات بحسن استقبال المواطنين وتقديم الإرشادات لهم عند دخول المستشفى باعتبارهم أول من يقابلهم المريض.

وطالب المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات الجديدة لرفع كفاءة المستشفيين.