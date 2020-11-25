شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تتعرض لأمطار خفيفة.. ورفع حالة الاستعداد القصوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت القليوبية سقوط أمطار ما بين خفيفية إلى متوسطة، وأعلنت القليوبية حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار.

أعلن محمد الوزيري رئيس مدينة طوخ رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس، وذلك لتعرض مركز ومدينة طوخ لسقوط أمطار متوسطة اليوم، ووجه بتمركز سيارات شفط المياة أمام الأنفاق بمدينة طوخ، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والجاهزية المسبقة لمواجهة أي طارئ قد يحدث.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ في القرى والمدن بالمحافظة التي شهدت سقوط أمطار وانتشار المعدات بمنازل الكباري والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح «مجاهد» أنه بلغ إجمالي المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار بـ 112 معدة، بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحي 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

وأضاف أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.

وأشاد «مجاهد» بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، وضرورة التأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.