شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية» تعلن زيادة أسرة العنايه المركزة بـ«عزل قها» لتصل لـ 40 سريرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفي الحجر الصحي في قها لمرضى «كورونا»، لترتفع من 15 سريرا إلى 40 سريرا في اطار الاستعداد للموجه الثانية «كورونا»، ومواجهة النقص الذي كان يحدث لمصابي الموجة الأولى، مشيرا إلى أن جميع الأسرة تم تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وانتداب أطباء متخصصين لها من جامعة بنها والمستشفيات التعليمية حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات.

قال وكيل وزارة الصحه في تصريحات صحفية، أنه تم تزويد المحافظة بجهاز PCR عالي الكفاءة بالمعامل المركزية، استعدادًا للموجة الثانية، وبهذا يزيد عدد الأجهزة الموجودة بالمحافظة إلى 3 أجهزة متواجدة بحميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها والمعامل المركزية، وأضاف أنه تم تجهيز أدوية علاج فيروس كورونا مزودة بمسكات ومطهرات وبدل أحادية لتوزيعها على المصابين سواء المعزولين بمنازلهم أو المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعاية بمستشفيات العزل المحددة من قبل مديرية الصحة.

أكد «الطباخ» أنه تم تنشيط غرفة الطوارئ المركزية بالقليوبية، للعمل على مدار 24 ساعة وتزويدها بأطباء رعاية عاجلة، لتلقي التقارير الطبية ولتسكين جميع الحالات المصابة بالأقسام الداخلية وأقسام والرعاية إذا لزم الأمر، بالمستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال مصابي كورونا، حيث كثفت فرق مكافحة العدوى من مرورها على جميع مستشفيات الصدر والحميات والحجر الصحي لإعادة تدريب الفرق الطبية على كيفية التعامل مع مصابي فيروس كورونا، علاوة على تتبع الأفراد المخالطين للمصابين والمعزولين بمنازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم من الكورونا.