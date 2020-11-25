شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال العاملين بالديوان العام لمحافظة بورسعيد بحصول المحافظ على التميز الحكومي كأفضل محافظ عربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل موظفو الديوان العام لمحافظة بورسعيد، المحافظ اللواء عادل الغضبان بحفاوة بالغة وسط فرحة كبيرة منهم واصطفافهم، للتهنئة بحصوله على جائزة التمييز الحكومي، كأفضل محافظ على مستوي الوطن العربي.

ومن جانبه قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لجميع الموظفين الحكوميين داخل الديوان العام، وبالأحياء والمديريات، للحصول على هذا الإنجاز وتحقيق هذه الجائزة التي تعتبر جائزة لكل من اجتهد وعمل بأرض المحافظة.

يذكر أن محافظ بورسعيد، تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى المشروعات القومية التي تتم على أرضها، حتي أصبحت قاطرة التنمية لمصر.