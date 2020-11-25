شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة الأسبوع الأول من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد بتقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جزءا من اختبارات القبول بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الحضور حمل عددا من الرسائل المهمة عبر حديث الرئيس خلال هذه الفعالية مع عدد من الطلاب، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض حوارات الرئيس مع الطلاب المتقدمين حول عدد من الملفات المهمة، سواء الخدمية أو التنموية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شرفنا بتوجيه الرئيس الشكر للحكومة وإشادته بجهودها في مواجهة أزمة فيروس "كورونا" والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، معربا عن شكر وتقدير الحكومة لما ذكره رئيس الجمهورية، ومُجددا العهد بأن تواصل الحكومة بذل أقصى جهودها لخدمة الشعب المصري، والعمل على تحقيق ما يصبو إليه.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة العمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة؛ وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى هذا الصدد قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الالكتروني المخصص لذلك، فضلاً عن الذين سبق وقاموا بصرف هذه المنحة في دفعات سابقة.

وفى هذا الإطار تم تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين، وسرعة تحديد موعد لصرف المنحة لهم، وذلك خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وذلك اثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الاماكن المخصصة لذلك.