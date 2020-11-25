شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المجلس القومى لأسر الشهداء والغرفة التجارية للتدريب بالمصانع والشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مع المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لبحث أوجه سبل التعاون بين المجلس والغرفة، حيث أثنى أمين عام المجلس على الدور الذى تقوم به الغرفة التجارية المصرية لتقديم الدعم لعمل المجلس للقيام بدوره الوطنى المنوط به.

من جانبه أشاد رئيس الغرفة التجارية بالدور الهام الذى يقوم به المجلس لدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، مشدداً على تقديم كل أنواع الدعم لعمل المجلس فى كل المجالات، حيث تم إستعراض خدمات الرعاية التى يقدمها المجلس فى كافة المجالات (الرعاية الطبية والإجتماعية والتعليمية والنفسية) لأسر الشهداء والمصابين.

كما تم تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ برنامج تعاون بين المجلس القومي والغرفة التجارية، من خلال عقد ورش عمل تدريبة على الأعمال اليدوية والمشغولات الجلدية بمقر الغرفة، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية لأبناء أسر الشهداء والمصابين بمراكز تدريب المصانع والشركات التابعة للغرفة على أن يكون لهم الأولوية فى التعيين بتلك المصانع.

يأتى هذا اللقاء في إطار خطة المجلس القومى للانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتحديث وتطوير خدمات الرعاية المقدمة للمستفيدين والإرتقاء بمستوى الخدمة.