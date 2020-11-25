الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة إلى جمهورية سورينام بمناسبة يوم الاستقلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي رئيس جمهورية سورينام بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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