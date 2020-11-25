شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناشط المواطنين عدم النزول للشوارع لتسهيل رفع تراكمات الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة المواطنين عدم الخروج إلا للضرورة القصوى لتسهيل عمل أجهزة المحافظة والصرف الصحى فى رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وفى السياق وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع لشفط مياه الأمطار وللتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

واجتمع أمس محافظ القاهرة مع رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى لمتابعة الاستعدادات لموجة الأمطار المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.