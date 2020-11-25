شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يكثف تواجد سيارات الإغاثة على الطرق السريعة بسبب الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية، من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالاتربة، تحت اشراف اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.

وقامت الإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي اعطال أو حوادث والدراجات البخارية والاوناش، وسيارات الدفع الرباعي علي الطرق، والتنسيق مع إدارات المرور علي مستوي الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والاقوال الأمنية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للأخطار اول بأول ، عن حالة الطرق ويتم الاتصال برقم الإغاثة (01221110000) وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظاً علي سلامتهم .