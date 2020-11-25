شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة القومى للمرأة تهنئ هالة السعيد باختيارها أفضل وزير بالعالم العربى: فوز مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة التهنئة للدكتورة هالة السعيد قائلة:"مبروك للوزيرة الدكتورة هالة السعيد فوز مستحق أفضل وزيرة في العالم العربى.. تحيا مصر.. مبرووووك صديقتي الغالية".

وتقدم المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحصولها على جائزة التميز الحكومى العربي كأفضل وزيرة فى العالم العربى التى أطلقتها دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية . وعبرت الدكتورة مايا مرسى، عن سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة هالة السعيد على هذه الجائزة الهامة، مؤكدة أنه فوز مستحق عن جدارة ، ويعد تكريم للحكومة وللمرأة المصرية بشكل عام، حيث يعد حصاد للإنجازات التى تقوم بها الحكومة المصرية من تطورات إدارية وإنشائية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأصافت أن الدكتورة هالة السعيد تعد نموذج مشرف للمرأة المصرية فى جميع المناصب التى تقلدتها و لجهودها الحثيثة التى ساهمت فى احداث تطورات كبيرة داخل وزارة التخطيط مما أثر بشكل ملحوظ على الأداء الحكومى خاصة خلال التعامل مع جائحة فيروس الكورونا المستجد ، متمنية لها دوام النجاح والتوفيق . كما عبرت رئيسة المجلس عن امتنانها لدولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية لتنظيم هذا الجوائز لتكريم الجهات الحكومية التى تعمل بجد ، مضيفة أن استثناء الوزارات والهيئات الإماراتية يعد اكبر دليل على الحيادية و الشفافية.



يذكر ان جدير جائزة التميز الحكومي العربي” 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.



أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.



وحصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وتنتمي السعيد لعائلة سياسية تعود جذورها لمحافظة الدقهلية، حيث كان والدها المهندس حلمي السعيد وزيراً للكهرباء والسد العالي بوزارة محمود فوزي سنة 1970، وهي أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى 2016، كما شغلت منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمى والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013 حتى 2016، وتعد أحد الشخصيات المصرفية النسائية المعروفة، حيث قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، لمدة ثمان سنوات حصل خلالها المعهد على الاعتماد الدولى (2006-2008)

وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرت فى المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولى.