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تنبؤ الرى يقدم خرائط لحالة الأمطار على المحافظات حتى الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الحوية وسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، والوجه البحرى والقاهرة وسيناء، ويقدم مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى خرائط لحالة الطقس كل 6 ساعات خلال هذه الموجة.

ويستمر سقوط الأمطار متوسطة الشدة يوم الخميس على السواحل الشمالية التى تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وشمال سيناء وقد تصل الى القاهرة و السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها بـ 72 ساعة، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى، إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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