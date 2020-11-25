شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عبد العظيم قائمًا بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارا رقم (1570) بقيام الدكتور مبروك عبدالعظيم أحمد وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع بتسيير أعمال عميد كلية الحقوق . قال رئيس جامعة بنى سويف، إن الدكتور مبروك حصل على درجة الليسانس من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1997، ثم الدكتوراه عام2000، وتدرج الدكتور مبروك في الوظائف الجامعية حتى وصل إلى درجة أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة بني سويف عام 2011، ثم وكيل كلية الحقوق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2018، وشارك في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية، واشرف على عدد كبير من الرسائل العلمية وله العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية.

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