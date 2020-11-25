شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يستعرض تقرير عن آخر مستجدات فيروس كورونا بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأعضاء اللجنة الدائمة والتى تم تشكيلها منذ بداية جائحة كورونا برئاسته وعضوية نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور عبدالرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والدكتور محمود قوره عميد كلية الطب، والدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومي، الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور توفيق محمد المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومى، الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية.

استعرض مبارك خلال الاجتماع التقرير المقدم من الدكتور محمود قوره عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، ومناظرة وعلاج حالات العزل، ومتابعة استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة أي ارتفاع في عدد حالات الإصابة سواء من المترددين على المستشفيات الجامعية أو من العاملين بها.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية توفير احتياطى كاف من المستلزمات الطبية وعينات التحاليل ووسائل الحماية وأجهزة قياس الحرارة والماسكات والمطهرات والأدوية اللازمة للحالات المصابة، وتواجد الأطقم الطبية وأماكن العزل اللازمة للحالات التي يستلزم دخولها المستشفى والتعاون الوثيق بين كافة القطاعات الطبية بالجامعة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة الأزمة.