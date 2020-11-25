شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة بمركز الإسماعيلية للوقاية من كورونا وإنارة شاملة للقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد وائل حمزه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية تنفيذ خطة شاملة لتكثيف أعمال النظافة العامة اليومية وأعمال صيانة اعمدة الإنارة العامة بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وقال «حمزة»، إنه كلف كريمة سليم رئيس قرية الحجاز وأسامة عبدالسلام سكرتير عام القرية بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق القرية وتوابعها وتم رفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت لحوالي 30 طن تقريباً.

وأضاف إنه حرصا على أرواح المواطنين من أخطار الصعق بالكهرباء من أعمدة الإنارة العامة نتيجة سقوط الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة تم إصلاح وصيانة وشد أسلاك مغطاة وتركيب عوازل لأعمدة الإنارة العامة بنطاق القرية وتوابعها، واستكمالا لأعمال صيانة وإناره أعمدة الإضاءة وأعمال الرش والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازيه والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا لمواجهة تداعيات الموجة الثانية بنطاق القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

كما تم تكليف إبراهيم مطر رئيس قرية نفيشه ومنى صالح سكرتير عام القرية، بمتابعة تنفيذ أعمال النظافة العامة اليومية بنطاق القرية وتوابعها ورفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات بحمولات وصلت حوالي 130طن تقريباً، كما تمت أعمال صيانة وإناره أعمدة الإضاءة بنطاق القرية لعدد 20 عطل بناء على بلاغات المواطنين، وتم رش وتعقيم وتطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية نفيشة ضمن الإجراءات الإحترازيه والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لمواجهة تداعيات الموجة الثانية

ومتابعة أعمال رصف طريق ابو عطوة ضمن أعمال التطوير لطرق قرية نفيشه التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.