شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جراحة عاجلة ومتقدمة بالوجه والفكين لطفلة بمستشفى القنايات المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفي القنايات المركزي، بمشاركة الدكتور محمد الصياد، والدكتور سعيد سعدون أطباء جراحة الوجة والفكين، والدكتور خالد الشحات، والدكتور عبدالعظيم إبراهيم أخصائي العظام، والدكتورة وفاء ابراهيم أخصائي التخدير، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، عملية جراحية دقيقة وعاجلة، لطفلة تم تحويلها من مستشفي منيا القمح المركزي، وتعاني من كسور متعددة بعظام الوجة، وكسور في عظام الساعد والفخد، إثر سقوطها من مكان مرتفع، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف مدير المستشفي.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، ومدير المستشفي، على الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.