شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل السوداني يزور ورش إيرماس بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير النقل السوداني، المهندس هشام محمد بن عوف، بزيارة ورشة إيرماس المتخصصة في صيانة الجرارات، وكان في استقباله المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، واللواء محمد عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرماس.

ورحب «رسلان» بزيارة الوزير السوداني واهتمام ورغبة القيادة السياسية بالدولة لتنفيذ مشروع الربط السككي بين مصر والسودان لدعم محاور الاقتصاد وتعظيمها من خلال السكك الحديدية لتشجيع حركة التجارة وتشجيع حرية التنقل داخل المجتمعات وبما يثري حركة إنتشار الثقافات والتبادل التجاري وخلق فرص عمل وإنشاء بيئة محفزة للاستثمار ومشجعة على الإعتماد على الذات وربط المجتمعات بالأسواق ودعم وتمكين الإفراد بالمجتمعات من عمل شراكات في مجال التجارة نتيجة ربط الأسواق مع بعضها البعض في عالم متصل يسهّل حركة التبادل بين البلدين من سوق إلى أخرى، متجاوزة في ذلك الحدود السياسية والحواجز الجغرافية والأوضاع الإقتصادية للدولتين والعمل على مسايرة متطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار خطط دول شمال أفريقيا.

وأشار وزير البنية التحتية السوداني إلى أهمية دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة إيرماس في مجال تطوير وإصلاح وعمرة الجرارات لما تمتلكه الهيئة والشركة لإمكانات بشرية ومادية عظيمة.

وأوضح بأنه جاري أعمال دراسات الجدوى الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان بمعرفة هيئة تخطيط مشروعات النقل وجاري حاليًا توفير التمويل اللازم لتنفيذ كافة الدراسات المطلوبة.

وأشار المهندس محمد عبداللطيف إلى المشروعات التي تمت بين الجانبين شركة إيرماس وهيئة سكك حديد السودان بأعمال السكك الحديدية، حيث تم إصلاح وصيانة ٨٠ محرك جر، وإعادة تأهيل ١١ موتور جر، و٥ موبينة جر صيني، و٢ مولد إضافي لصالح شركة مجمع سيقا، وجاري حاليًا إصلاح وإعادة تأهيل ٣٠ موتور جر.

وبعد اتمام جولتهم بالورشة والمرور على (ورش موتورات الجر والبورينج والمحركات والدهانات)، والتي أثنى خلالها الوزير على سير العمل بالورشة والعاملين بأقسامها المختلفة، قدم رئيس الهيئة ورئيس شركة إيرماس درعي الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة لوزير البنية التحتية السوداني تقديرًا واحتفاءً بزيارته الكريمة، وتوثيقًا لمد أواصر التعاون بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء، وجّه وزير البنية التحتية السوداني الشكر على حفاوة الاستقبال، معربًا عن يقينه بنجاح التجربة المصرية السودانية وإيمانه أن تؤتي ثمارها المرجوّة على كل الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية بما يلبّي طموحات البلدين الشقيقين.