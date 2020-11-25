اللواء عادل الغضبان يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ بالوطن العربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت ادارة مسابقة جائزة التمييز الحكومي بدبي، عن اختيار المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كأفضل محافظ في الوطن العربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي. تأتي الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، والتي تشمل 15 جائزة موزعة على فئتين للأفراد والمؤسسات. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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