«صحة المنيا» تقدم الخدمات الطبية لـ 1480 مواطن ضمن «حياة كريمة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، حيث استمرت على مدار يومي 23و24 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.
أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1480 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 352 حالة جراحة، و417 حالة أطفال، و155 باطنة، و152قلب، و213 حالة جلدية، و104 نساء، و87 تنظيم اسرة، كما تم عمل (129) تحاليل مختلفة، وعمل (28) حالات موجات صوتيه و5 حالات رسم قلب، وعمل 47 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 113 متردد وتحويل للمستشفى عدد 25 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 93 متردد، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدل.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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