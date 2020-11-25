شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يوجه بتشكيل قوافل لمتابعة انتظام العملية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبدالناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بموجهي العموم؛ وذلك بحضور عبدالجيد جميل طه مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى وعلية حسين مصلح مدير إدارة الشؤون القانونية، وذلك لمناقشة تنظيم قوافل تعليمية لمعاهد المنطقة.

ووجه «أبوزيد» خلال الاجتماع بتشكيل قوافل لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسيرها وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العملية التعليمية، وزيارة جميع إدارات المنطقة السبعة بمختلف مراحلها التعليمية ( رياض الأطفال/ ابتدائي/ اعدادى/ ثانوى )، وأيضا متابعة السلبيات والايجابيات بكل معهد ورصدها بكل دقة ووضوح والعمل على معالجة السلبيات وكتابة تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها من اللجنة .