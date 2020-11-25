شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بالدائرة الثامنة بسوهاج: قورة 35 ألف صوت والطويقى 23 ألفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام بسوهاج، البيان الإحصائى لنتائج الدائرة، حيث أظهرت النتائج حصول أحمد عبد السلام قورة 35611 صوتا وجابر الطويقى على 23313 صوتا .

وبدأ القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي لدائرة الانتخابية الواحدة.

وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.

ووفقا لنص القانون فأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 30 نوفمبر.

يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أجريت فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.

وحسم 32 مرشحا مقاعدهم من الجولة الأولى لهذه المرحلة بينما تنافس فى جولة الإعادة منها 218 مرشحا على 109 مقعدا بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.

وأجريت الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.

ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.