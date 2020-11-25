مصدر بالسياحة يكشف موعد إعلان ضوابط العمرة وأولى الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال مصدر بلجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة، إن نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل، سيشهد إعلان ضوابط العمرة، وموعد أولى الرحلات، وطبيعة السكن ومدة البرنامج، وغيرها من الضوابط الأخرى الخاصة بالموسم، وذلك في ضوء الضوابط السعودية.

وأوضح المصدر، لمصراوي اليوم، أن الحديث عن تعديل سن المعتمر يتم وفقًا للضوابط السعودية، لكن حتى الآن لم يأت لنا خطاب رسمي من الجانب السعودي برفع سن المعتمر من 50 عامًا لـ 70 عامًا.

وأكد مصدر لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن مطالب شركات السياحة العاملة في الموسم، بشأن رفع سن المعتمر في الضوابط "مشروعة" والغرفة تراعى ذلك، مع التأكيد على أن الضوابط المصرية تسير طبقا للضوابط السعودية.

وتابع المصدر: ضوابط العمرة في مصر بالنسبة للسن تأتي طبقا لما تقرره المملكة العربية السعودية واحنا مش هنجّود على الشروط دي، يعني مينفعش المملكة تقول 70 سنة واحنا نقول 50 سنة.. وعلى العموم خلال الأسبوع ده هنسمع أخبار كويسة.

وكان مصدر آخر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، كشف لمصراوي ي وقت سابق، عن ملامح أبرز الضوابط ومنها: "السكن" ثنائي بدلاً من رباعي وتحديد 50 فردا في المجموعة واحدة، و25 فردا في الأتوبيس، بجانب التشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وتقديم تحليل pcr ، والإشراف، وتحديد مدة برنامج العمرة بحيث لا يزيد عن 10 أيام بواقع 9 ليال ويدخل فيها 3 أيام للحجر وفقا لمطالب الجهات السعودية، بجانب خطاب الضمان.

وتتمثل أبرز ضوابط العمرة في: قيمة خطاب الضمان، والإشراف، وتحديد مدة برنامج العمرة وفقا لمطالب الجهات السعودية، بالإضافة إلى أسعار العمرة في ظل الإجراءات الاحترازية والتسكين في الغرف، والسعة الكاملة في الأتوبيس، بالإضافة إلى تحليل pcr الخاص بخلو المعتمر من فيروس كورونا.

ويتوقع عدد من أصحاب شركات السياحة العاملة في العمرة، ارتفاع أسعار برامج الرحلات للموسم الجديد بنسبة 75% عن المواسم السابقة، موضحين أن الأسعار ستبدأ من 18 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي وبين 20 ـ 25 ألف جنيه لبرنامج 4 نجوم وتصل لـ 30 ألف جنيه لفنادق 5 نجوم.

ومن المقرر، أن تراعي الضوابط المرتقبة، في المقام الأول مصلحة المواطن المصري وأنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل عدم إصابة أيا من المعتمرين المصريين بفيروس كورونا منذ سفرهم وحتى عودتهم لأرض الوطن سالمين.​