استشكال زوج هالة صدقي لوقف حُكم حبسه شهرًا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستكمل محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، نظر الاستشكال المقدم من زوج الفنانة هالة صدقي لوقف حُكم حبسه شهرًا بتهمة الامتناع عن دفع نفقة لها ولأبنائهما.

وكانت محكمة الأسرة قضت بحبس سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي شهرا لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأولادها به وقيمته 155 ألف جنيه ، وقدّم الزوج إشكالاً في تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده، وقال في الإشكال أنه سدّد متجمّد النفقة ومعه مخالصة موقّعة منها سوف يقدّمها إلى المحكمة.