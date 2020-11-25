شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام: نسعى لإخفاء أعمال الشغب من الملاعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الجمهور الإنجليزي كان أسوأ جمهور على مستوى العالم والآن يغني لمحمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس الأعلي للإعلام يسعى إلى أن تكون المباريات صورة مشرفة للمجتمع المصري.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أننا نسعى إلى أن تختفي أعمال الشغب من الملاعب، مع التوعية والضوابط والقوانين التي تمنع شغب الملاعب، مؤكدا أن الجمهور المصري واعي وراقي.

وتابع كرم جبر أن بريطانيا منعت المشاغبين من دخول الملاعب مدى الحياة، كاشفا أن اللاعبون الكبار مثل بيكهام أصبحوا بدأوا في نشر الروح الرياضية بين الجمهور.

ووجه كر جبر نداء لنجوم مصر الكبار لتأديه واجبهم لنبذ التعصب ونشر الروح الرياضية، فيجب عودة الرياضة بصورتها الجميلة للتواصل بين الشعوب.