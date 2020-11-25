انطلاق معرض منازل للعقارات بمحافظة الإسكندرية بمشاركة 13 مطور عقارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -انطلاق معرض منازل للعقارات بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر-13 مطور عقاري كبير يشاركون بالمعرض..ويطرحون عروض مميزة لأهالي الإسكندرية-وإجراءات احترازية لوقاية الزائرين من كورونا

افتتح اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض "منازل" للعقارات، والذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر، تحت رعاية كبار المطورين العقاريين في مصر؛ السعودية المصرية للتعمير (SED)، او ويست التابع لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، بالم هيلز للتعمير، مجموعة بورتو القابضة، ووتر واي للتنمية، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هايد بارك للتنمية.

ونظمت شركة إكسبو ريبابليك، معرض منازل للبيع المباشر والتسويق للعملاء-وهو أول معرض عقاري يقام في المحافظات- واختارت الشركة المنظمة إقامة أول دورة منه في محافظة الإسكندرية بسيتي سنتر خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر على مساحة 2500 متر.

وشارك بمعرض منازل بالإسكندرية 13 من كبار المطورين العقاريين في مصر، وهم؛ بالم هيلز للتطوير العقاري، سيتي إيدج للتطوير العقاري، هايد بارك للتطوير العقاري، السعودية المصرية للتعمير (SED)، مجموعة بورتو القابضة، اورا للتطوير العقاري، إيديا فيردي-المالكة لمشروع ووتر واي-سوديك للتطوير العقاري، مصر إيطاليا العقارية، الشرقيون للتنمية العمرانية، مجموعة عامر القابضة، ريل مارك للتسويق العقاري، ويستهدف المعرض 2000 زائر.

وفي سياق متصل، وضعت شركة إكسبو ريبابليك -المنظمة لمعرض منازل- عدة إجراءات احترازية لإقامة المعرض مع مراعاة الاشتراطات الصحية الآمنة للزوار، بداية من المشاركة، حيث اتاحة التسجيل للحضور عبر الإنترنت، كما ستوفر الشركة المنظمة، بوابات تعقيم آلي وقياس درجة حرارة الزائرين عند البوابة الخارجية وكاميرات حرارية، وأقنعة وجه ومطهرات، مع الالتزام بتعقيم مختلف جنبات المعرض بشكل دوري.

وقال د. باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض، إن الهدف من إقامة معرض منازل بمحافظة الإسكندرية، إتاحة الفرصة لأهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة، التعرف على محفظة المشروعات العقارية المتنوعة لكبار المطورين العقاريين في مصر، وفي الوقت نفسه فتح منافذ للشركات لتسويق منتجاتها لشريحة جديدة من العملاء، والاستفادة من وجود طلب واحتياج حقيقي للوحدات السكنية والخدمية بالمحافظات.

وتوقع "كليلة"، أن ينجح معرض منازل في تحقيق دوره في زيادة مبيعات الشركات العقارية وتلبية طلب سكان المحافظات من الوحدات السكنية والخدمية والإدارية، وهو ما يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي، مشيداً بحرص كبار المطورين العقاريين على المشاركة بالنسخة الأولى من المعرض لثقتهم في الشركة المنظمة، وكذلك فرص نجاح المعرض.

الجدير بالذكر أن شركة إكسبو ريبابليك تأسست عام 2017، وقد نظمت إلى الآن 4 معارض بعدد من المدن العربية هى أبو ظبي، دبي، والرياض، بالإضافة إلى مصر، تحت مسمى معرض عقارات النيل، وهو أول معارض عقاري مصري يتيح للشركات عرض مشروعاتها في دول الخليج العربي، وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الدولة في تصدير العقار.

ولاقت معارض عقارات النيل، نجاحاً كبيراً خلال إقامتها بعدد من دول الخليج من ضمنهم أبو ظبي، دبي، والرياض، وحظت بأكثر من 10 آلاف زائر بمبيعات تجاوزت 4 مليارات جنيه.