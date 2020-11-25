شكرا لقرائتكم خبر عن مدير خدمات نقل الدم: تكنولوجيا تصنيع مشتقات البلازما موجودة فى 14 دولة فقط على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إن أدوية مشتقات البلازما يستفيد منها 3 أنواع لمرضى الكبد ونقص المناعة والهيموفيليا، نستطيع تصنيعها فقط من خلال البلازما، موضحا أن التكنولوجيا الخاصة في تصنيع أدوية مشتقات البلازما في 14 دولة فقط على مستوى العالم، أي أنها تكنولوجيا متقدمة جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن الهدف من إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما بمصر هو تحقيق الاكتفاء وتحسين الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما يتم على ثلاث مراحل.

وأوضح أنه المرحلة الأولى هي إنشاء مراكز تجميع البلازما وانتهت الوزارة من 6 مراكز وجارى الانتهاء من 6 مراكز أخرى، ويظهر دور الشعب المصرى بالتكاتف، ثم تصنيع البلازما لتعود لمنتجات وتحقق اكتفاء ذاتى، ثم في خط موازى مع المرحلة الثانية هو إنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما.