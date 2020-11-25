شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروعات وزارة العدل الرقمية بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تفاصيل المشروعات الرقمية التى تعرضها بمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا، الذى يقام خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتى تتضمن 9 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية" للارتقاء بالمنظومة القضائية.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، قيادات وزارة العدل بالمشاركة فى الدورة الرابعة والعشرون من تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باعتباره الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.

وتعرض وزارة العدل فى الجناح الذى تشارك به 9 مشروعات تكنولوجية توفرها ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية"، للارتقاء بالمنظومة القضائية، وهى:

أولا: ميكنة عملية التقاضى فى محاكم الجنح (إنفاذ القانون).

ثانيا: تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.

ثالثا: إطلاق خدمة التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية والاقتصادية.

رابعا: الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.

خامسا: خدمة الأرشيف الإلكتروني.

سادسا: نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.

سابعا: تطبيق الهاتف الذكى (أرغب فى عمل توكيل).

ثامنا: خدمات الشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.

تاسعا: منظومة السجل العينى إلكترونياً.

إدارة ملفات القضايا المدنية اقامة الدعوى عن بعد الأرشيف الإلكترونى التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية التوثيق الإلكترونى بوابة مصر السجل العينى الإلكترونى الوثائق المؤمنة والذكية منظومة فرض وإنفاذ القانون أرغب فى عمل توكيل