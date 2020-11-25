الآثار: اختفاء كشافات كهربائية تستخدم في إضاءة سور القاهرة الفاطمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة السياحة والآثار، إختفاء عدد من الكشافات الكهربائية المستخدمة في إضاءة جزء من سور القاهرة الفاطمية الشمالي.

وبحسب بيان الوزارة مساء الثلاثاء، جاء ذلك أثناء مرور للأثريين بمنطقة تفتيش آثار شمال القاهرة.

صرح بذلك الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، مؤكدا أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل محضر بالواقعة، كما تم تحويل الموضوع برمته إلى النيابة الإدارية للتحقيق والوصول إلى حقيقة ما حدث ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم قانونا.