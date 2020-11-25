السبت.. مجلس "المحامين" يناقش دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا يوم السبت المقبل، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وأوضح حسين الجمال الأمين العام للنقابة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سينظر في جدول الأعمال الذي يشمل: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، النظر في أمر دمج النقابات الفرعية المنشأة حديثا؛ وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة.

كما ينظر الاجتماع في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية، وما يستجد من أعمال.