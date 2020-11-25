نشرة الحوادث.. حسم طعون الانتخابات والتحفظ على أموال 285 إخوانيا وتعذيب طفلة أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

الإدارية العليا تحسم 113 طعنًا على نتائج انتخابات النواب

حصل "الخليج 365" على نص حُكم المحكمة الإدارية العليا بشأن 113 طعنًا على نتائج المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب.

أسماء 285 إخوانيا صدر حكم بالتحفظ على أموالهم

قضت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

حكاية تعذيب طفلة بماء نار على يد أبيها بأوسيم

"بنت بنتك ماتت وكلفتوها ورايحين يرموها".. كلمات قاسية يشيب لها الولدان وتقشعر لها الأبدان وقعت كصاعقة على الجدة عواطف. انخلع قلبها خوفا على حفيدتها. قصدت نقطة الشرطة لتكتشف الطامة الكبرى.

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

ضبطها في أحضان عشيقها.. حبس عامل ألقى زوجته من السابع في المرج

أمرت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته بإلقائها من الطابق السابع لمنزلهما بالمرج.