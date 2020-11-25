شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الستوم والسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير- وزير النقل توقيع إتفاقية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة الستوم مصر لمشروعات النقل لوضع اساس لمعمل محاكي لأنظمة اشارت السكك الحديدية داخل معهد تدريب وردان (المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية) حيث قام يتوقيع الإتفاقية كلان من المهندس / اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية والسيد / محمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر لمشروعات النقل

اوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مشيرا إلى أن مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم ترتكز على مشروع تدريب المدربين من العاملين بالسكة الحديد والتي تستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين بما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة لأنظمة الاشارات لمتدربي السكك الحديدية والاستفادة من مركز تدريب وردان التابع للهيئة.

لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تسهم مبادرة التدريب في تطوير وتأهيل قدرات العنصر البشري بالسكة الحديد وزيادة كفاءة التشغيل.