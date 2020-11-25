شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه رسالة لقائدي السيارات.. وتحذر من طقس الثلاث الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من قيادة السيارة بسرعة خلال الأيام الثلاثة أيام المقبلة، من غد الاربعاء حتي الجمعة، وقالت ان هناك حالة عدم الاستقرار تسود معظم محافظات الجمهورية ومن المتوقع سقوط امطار غزيرة ورعد خلال هذه الايام على مناطق السواحل الشمالية من البلاد.

واضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية على قناة ten أنه يجب على جميع المواطنين الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة، وعدم الاقتراب منها تجنبا للصعق الكهربائي، كما طالبت بضرورة الابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار والمباني المتهالكة، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأكدت شاكر بان هناك سقوط للامطار محافظات الوجهة البحري منها كفر الشيخ والدقهلية بين غزيرة ومتوسطة الشدة ورعدية خلال يومي الاربعاء والخميس المقبلين، اما في القاهرة فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة خلال هذين اليومين.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ان محافظات شمال الصعيد ستشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع وجود نشاط في الرياح مع غياب لأشاعة الشمس بسبب انتشار السحب خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

واكدت على المواطنين ضرورة قيادة السيارة بهدوء في ظل الظروف وتقلبات في الطقس خلال الايام الحالية خاصة انه من المتوقع وجود شبورة مائية على الطرق.