الأوقاف تعلن أسماء الناجحين فى مسابقة "نظام الأجر مقابل عمل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين فى مسابقة الأوقاف "نظام الأجر مقابل عمل" المجموعة السادسة للتعاقد على النحو التالى :
المجموعة السادسة
وظيفة مهندس عمارة :
ندى عبد العزيز أمين أحمد
الوادي الجديد
وظيفة مهندس مدني :
أحمد جميل صلاح سليمان
أسوان
وظيفة مهندس اتصالات :
عبد العزيز شعبان محمد
الوادي الجديد
ثناء محمد أحمد ضحاوي
الوادي الجديد
وظيفة أخصائي نظم ومعلومات :
خالد صلاح أحمد الدناصورى
المنوفية
أحمد عصام سليمان الجيزاوي
كفر الشيخ
وظيفة سائق :
عنتر صبري أحمد زيد
الوادي الجديد
محمد موسى عبد الله منصور
الوادي الجديد
محمود ذكي عبد العاطي محمود
أسوان
فعلى المذكورين استيفاء الأوراق التالية :
1 ـ أصل المؤهل الدراسي
2 ـ أصل شهادة الميلاد ( كمبيوتر ) ( رقم قومي ) .
3ـ أصل شهادة الخدمة العسكرية / الخدمة العامة للإناث – أو الإعفاء منها .
4 ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية حديثة وسارية .
5 ـ عدد (4 ) صور شخصية .
6 ـ شهادة عضوية نقابة للمهندسين .
7 ـ رخصة قيادة مهنية سارية للسائقين .
8 ـ صورة بطاقة الرقم القومي .
وأكدت وزارة الأوقاف ،أنه يتم ،الحضور إلى مكتب رئيس قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف – شارع صبري أبو علم – باب اللوق – القاهرة – الدور الثاني ، لتسليم الأوراق سالفة الذكر وتسلم العمل لمن سيستوفي أوراقه بنظام الأجر مقابل العمل بالوزارة , وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
علمًا بأنه جار مقابلة باقي المتقدمين فعلى المتقدمين متابعة الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين) .
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