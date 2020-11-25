شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السيئ، مع المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال الفترة اعتباراً من يوم الأربعاء 25/11/2020 حتى يوم الجمعة 27/11/2020.

واتجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمحافظة الإسكندرية وتفقد أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية، ومتابعة جهود سحب مياه الأمطار.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على تطبيق خطط الطوارئ بالشركات التابعة التى تشهد سقوط أمطار، بمحافظات (الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - القاهرة - الجيزة).

وأعلنت الشركة القابضة عن انتشار معدات وسيارات شركتى الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم بالمحاور الرئيسية والانفاق ومطالع الكبارى للتعامل مع الأمطار التى قد تشهدها محافظتى القاهرة الجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الإمطار للتعامل الفوري معها، بالإضافة الي تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية جاهزية البدالات والمعدات بطريق الكورنيش، وعدد من المناطق الأخرى.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مراجعة أماكن تمركزات المعدات، والاستعداد بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة والمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وناشدت الشركة القابضة فى بيان لها المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السئ, على النحو التالى:

١- تدبير الاحتياجات الضرورية و تقليل التحرك بالسيارات اعتباراً من غدا الاربعاء وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة و يسر.

٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة و الحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

٣- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة و المتهالكة.

٤- تجنب البقاء في اماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق و عدم الاقتراب من الأسوار و الأجسام المعدنية و أعمدة الإنارة و السكك الحديدية تجنباً لخطر الصعق.