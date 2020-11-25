وفاة القمس صليب كبيش راعى كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء اليوم الثلاثاء القمس صليب كبيش، راعى كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة طنطا بمحافظه الغربيه بعد مروره بوعكة صحية.
ويعد القمس صليب كبيش، من أهم وأبرز القيادات الكنسية بمحافظة الغربية، وتقلد العديد من المناصب القيادية بالكنيسة، وتم تنصيبه راعى لكنيسة الملاك ميخائيل بطنطا.
وترأس الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها قداس الجنازة على القمس صليب بكنيسة مارجرجس بطنطا، بحضور الآباء الكهنة والقساوسة وعدد من أفراد أسرته.
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