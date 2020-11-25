شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: أعود للتدريس الجامعى عقب انتهاء عملى فى وزارة الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي يدعم الشباب بصورة كبيرة جدا، مضيفا خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «سأعود للتدريس الجامعي عقب انتهاء فترة وجودي في وزارة الشباب ».

ولفت إلى أن مصر على رأس المنظومة الرياضية الإفريقية، موضحا أن 14 ناديا رفضوا استكمال الدوري و4 فقط كانوا موافقين.

واستطرد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم إعداد الفرق بشكل جيد خلال فترة توقف النشاط الرياضي 3 أشهر

وعلى جانب آخر، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تدعم الرياضة لرفع علم مصر فى المحافل الدولية، مضيفا أن الإعلام شريك قوى فى مبادرة لا للتعصب.

وأضاف صبحى، في حواره مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإعلام المرئى والمسموع والمقروء والمواقع الإلكترونية لهم دور فى مبادرة لا للتعصب، مؤكدا أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية.

وقال أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة "لا للتعصب" تناولت استجابة جماهيرية كبيرة من محبى الكرة المصرية لدى الشباب، ولذلك نركز على توعية الشباب ونبذ التعصب بين مشجعي الكرة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي"، أن وزارة الشباب والرياضة لديها أعباء كبيرة خلال الفترة المقبلة على المستوى الفنى والتوعوى والتدريبى.

وأشار إلى أن اللوائح المالية والإدارية تمنح الوزير سلطات اتخاذ ما يراه مناسبا في نبذ التعصب والقوانين تنيح استقلالية الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية، مؤكدا أنه لن يسمح بآى ضغوط للتأثير على آى قرار ولكن لن نصطدم بأحد وقد ألجأ لاتخاذ إجراءات قانونية للرد على أى تجاوزات مسيئة.