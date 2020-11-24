شكرا لقرائتكم خبر عن من الشطب للمنع.. كرم جبر يتوعد برامج «التعصب والخوض في الأعراض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه سيجري رصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام وسيتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك رؤساء أندية قاموا بالاتصال به وأثنوا كثيرا على طرح مبادرة لا للتعصب .

وكشف رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الفترة الماضية كانت بها فوضى عارمة لا ترضي الأهلي أو الزمالك أو النقاد أو الصحفيين أو المشاهدين، مؤكدا أنه سيتم توقيع جزاءات على المخالفين لمبادرة لا للتعصب.

وتابع أن لائحة الأكواد الرياضية تنص على إعلاء الروح الرياضية وعدم إثارة الفتن بين الجماهير وتشجيع التواصل والسلام بين الشعوب، مؤكدًا أنه يجب عدم تحويل الرياضة إلى أداة حرب ومسيرة شخصية أو الخوض في أعراض المواطنين.

واستطرد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه سيتم إجراء رصد يومي للبرامج التي تخوض في الأعراض وسيتم محاسبتها مع رصد البرامج التي تتجاوز في وسائل الإعلام.

ووجه كرم جبر نداء للجميع لدعم مبادرة لا للتعصب، مؤكدا أن هناك عقوبات سيتم اتخاذها على وسائل الإعلام المخالفة تبدأ بلفت النظر مرورا بالشطب حتى المنع.

وكشف أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات مرتين الأولى مع برنامج بقناة الزمالك وتم وقفه 15 يوما وتعرضنا للهجوم ولم نتراجع، وكان هناك موقعين على اليوتيوب يهاجمون نادي الزمالك وتم إصدار توصيات بحجب المواقع لإبداء حسن النية.

وطالب كرم جبر بضرورة العودة إلى ممارسة الرياضة النظيفة، مع التأكيد على رفضه السب والقذف والخوض في الأعراض الشخصية في الإعلام الرياضي.