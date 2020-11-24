شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا: راجعة الأسبوع اللي جاي بـ كندة علوش وحسين فهمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا»، إنها أصيبت بفيروس كورونا، ساخرة بقولها: «بعد كدة هلبس ماسك أبوغرزة ضيقة».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، مساء الثلاثاء، أنها أصيبت بالفيروس قبل أسبوعين وذهبت لإجراء مسحة وثبتت إيجابيتها، مضيفة: «صدري زي الفل»، لتعلق الحديدي ساخرة «أنتٍ جالك كورونا من الحسد، فين الخرزة الزرقاء اللي قولتلك عليها»؟، لترد الأبلة: «حطاها حوالين وسطي».

وتحدثت أبلة فاهيتا عن أبرز الحلقات التي قدمتها الفترة الماضية وقالت: «أحمد فهمي شربات، وشرنوبي زي القمر، ولولا (ليلى علوي) قمر قمر».

وأضافت: «قاعدين في الحجر محبوسين بسبب كورونا، بس خلاص راجعة الأسبوع اللي جاي وهصور الحلقات وانتظروا مفاجآت، وعندي الحلقة اللي جاية كندة علوش وحسين فهمي، اللي بعد سعاد حسني هيقعد مع أبلة فاهيتا».

وتابعت الأبلة مازحة: «قدامي شهرين ثلاثة أحضن وأبوس من غير ما أخاف، بعد ما المسحة طلعت سلبي»، محذرةً «اللي بعد الخمسين عرضة جامد للفيروس».

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة «ON».