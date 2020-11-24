شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يناشد الجماهير الالتزام بالروح الرياضية خلال مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الإعلامي أحمد موسى، بأن تكون مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة من أجل مصر.
وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، يا ريت نشوف الفريقين نموذجًا والدور على اللاعبين في الملعب لأن المشاكل تأتي من الملعب.
وناشد الإعلامي أحمد موسى الجماهير بضرورة الالتزام بالروح الرياضية خلال مباراة الأهلى والزمالك الجمعة المقبلة والتي تقام على ستاد القاهرة.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها أكبر عدد مشجعين للكرة في الوطن العربي، مردفا «100 مليون بيشجعوا كرة». واختتم موسى، نريد خروج الماتش كما نتمناه ولا للتعصب من أجل مصر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,381
-
تعافي
101,981
-
وفيات
6,560
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى يناشد الجماهير الالتزام بالروح الرياضية خلال مباراة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.