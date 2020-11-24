شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يناشد الجماهير الالتزام بالروح الرياضية خلال مباراة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، بأن تكون مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبلة من أجل مصر.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، يا ريت نشوف الفريقين نموذجًا والدور على اللاعبين في الملعب لأن المشاكل تأتي من الملعب.

وناشد الإعلامي أحمد موسى الجماهير بضرورة الالتزام بالروح الرياضية خلال مباراة الأهلى والزمالك الجمعة المقبلة والتي تقام على ستاد القاهرة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها أكبر عدد مشجعين للكرة في الوطن العربي، مردفا «100 مليون بيشجعوا كرة». واختتم موسى، نريد خروج الماتش كما نتمناه ولا للتعصب من أجل مصر.