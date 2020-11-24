شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتوقع زيادة معدلات الإصابة بكورونا خلال ديسمبر ويناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع كافة الملفات بدقة وخاصة مايتعلق بفيروس كورونا»، مشيرا إلى أن «معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الحدود الأمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%».

وأكد وزير التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن التعامل مع ملف كورونا لايزال تحت السيطرة موضحا أن معدلات الإصابة بكورونا في الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائي في أبريل الماضي.

وأشار إلى أننا «نتوقع زيادة معدلات الإصابة بكورونا خلال شهري ديسمبر ويناير»، مؤكدا أنه «لايوجد أمان في التعامل مع وباء كورونا ولابد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية».