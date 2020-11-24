شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات دائرة «ببا وسمسطا والفشن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على المؤاشرات الأولية لنتائج المرشحين في الدائرة الرابعة ومقرها الواسطى وناصر وأرقام الاعلى تصويتا في الانتخابات البرلمانية. وحصل النائب «حسام العمدة» أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة على أعلى الأصوات يليه طه ابوالناظر مرشح مستقبل وطن، يليه احمد على عباس، مرشح الشعب الجمهورى بعد فرز 5 لجان في قرية مازوره مسقط رأس النائب حسام العمدة بمركز سمسطا. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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