شكرا لقرائتكم خبر عن بدورة وزارة الدولة للإعلام: مي بطران تلتقي الإعلاميين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في محاضرة بعنوان «الثورة الصناعية الرابعة والإعلام»، التقت اليوم الدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب، بالإعلاميين الأفارقة بدورة الاونلاين الأولى للناطقين بالفرنسية عبر برنامج زووم. تناولت المحاضرة الدمج بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما أحدث نقلة نوعية وثورة حقيقية في حياة الإنسان على الأرض وكذلك خصائص الدمج المختلفة وخصوصا تلك المرتبطة بالإعلام، هذه النقلة النوعية أحدثت بدورها تغيير جذرى في حياة الإنسان على وجه الأرض بتكنولوجيا مغيرة للواقع الذي يعيشه ومن أهمها التأثير على تكنولوجيا الحروب وصولا إلى حروب الجيل الرابع والخامس . ينظم هذه الدورة مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية وتستمر لمدة أربعة أسابيع. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

كانت هذه تفاصيل خبر بدورة وزارة الدولة للإعلام: مي بطران تلتقي الإعلاميين الأفارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.