شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يوجه بالتواصل مع غرف العمليات لإزالة رواكد الأمطار في المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية انه وجه جميع مديروا التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة بالتواصل المباشر والفورى مع غرف العمليات المشكلة بمقار الادارات لازالة رواكد مياة الامطار من على اسطح المدارس في النوات الشتوية.
وأضاف ان يتم استثناء قيادات المديرية واطقم العمل والنوبتجيات من قرار تعليق الدراسة غدا بسبب الطقس السيئ وذلك وفق الاحتياجات التي يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
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