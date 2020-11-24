شكرا لقرائتكم خبر عن آمال المثلوثي: أحب أغاني المهرجانات.. وأحضر لفيديو كليب مع مخرجة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة التونسية آمال المثلوثي، إن آخر حفلة لها في مصر كانت عام 2018، وأنها تحضر حاليا لفيديو كليب مع مخرجة مصرية اسمها ريم بسيوني.

وأضافت آمال المثلوثي، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنها تحب أغاني المهرجانات، منها أغنية «جيت على البايظ».

وأشارت إلى أن لديهم في تونس بعض الألوان التي تشبه المهرجانات، إلا أنها مازالت تفضل الأغاني القديمة، خاصة أغاني الشيخ العفريت لأنها تحث على الحرية.

وأحيت آمال المثلوثي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، بأغنية «الحلم» والتي لاقت استحسان وإبهار الجميع.