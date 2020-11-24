شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تسويق: منطقة التجمع لا تصلح للاستثمار العقاري لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت رانيا قابيل، خبيرة التسويق العقاري، إن مدينة الشروق واعدة أيضا للسكن، بسبب الطرق التي أقيمت الفترة الأخيرة للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك الكثير من العروض لشراء الوحدات في هذه المنطقة سواء الشراء على 10 سنوات أو 14 عامًا.
وتابعت «قابيل»، خلال حوارها مع ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن منطقة التجمع لا تصلح إلا للسكن في الوقت الحالي، خاصة أنها وصلت لمرحلة الاشباع، ولا يمكن أن نستثمر فيها من خلال شراء العقار، معقبًا: «لو عايزين نستثمر في التجمع، هنستثمر بمبالغ كبيرة، ولو عايزن في العاصمة أو الشروق هنسنتثمر بمبالغ صغيرة.»
وأضافت أن منطقة العاصمة الإدارية والشروق ستنموا بشكل سريع خلال الفترة المقبلة، ووجود عروض كبيرة لا يعني أن سوق العقار منخفض، ولكن هدفه الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين يشعون لشراء الوحدات السكنية سواء للاستثمار أو للسكن.
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