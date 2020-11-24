شكرا لقرائتكم خبر عن العضو المنتدب لخدمات نقل الدم: إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر يعتبر أمن قومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة عدلي حسين، العضو المنتدب للشركة القومية لخدمات نقل الدم «المصل واللقاح» سابقاً، إن إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر يعتبر أمن قومي للدولة المصرية والشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتة إلى أن تجميع البلازما يعتمد على عدد السكان.

وأضافت الدكتورة هالة عدلي حسين، خلال لقائها عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن المشروع مقدم للرئيس السيسي من قبل المصل واللقاح، ولدينا مصنع لتصنيع مشتقات الدم.

وأوضحت أن الشركة المنتجة لمشتقات البلازما هي أحد الشركات الأوروبية، وتستغرق من عامين لـ 3 أعوام حتى تحصل على الشهادة المعتمدة، مشيرة إلى أن صناعة البلازما يعد نقلة اقتصادية وطبية وصحية ودوائية لمصر في العصر الحديث لم تحدث في التاريخ.

يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون ينظم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع المشتقات.