شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فرز أصوات الناخبين في 373 لجنة فرعية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدات منذ قليل عملية فرز اصوات اصوات الناخبين في جولة الاعادة على مستوي 373 لجنة فرعية في اسوان والتي جرت فيها الانتخابات على مستوي 4 دوائر تنافس خلالها 10 مرشحين على 5 مقاعد. ومن المقرر تجميع نتائج الفرز وتسليمها إلى اللجنة العامة والتي تتلقي كافة النتائج بعد اتمام فرزها داخل اللجان الفرعية. الوضع في مصر

اصابات 113,381

تعافي 101,981

وفيات 6,560

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