شكرا لقرائتكم خبر عن «ربنا قادر يحمينا ويعافينا».. شاهد دعاء السيسي على الهواء في اجتماع كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الهواء لحماية مصر وشعبها من كل شر، قائلًا: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشئ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».
وتابع السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم العالي والصحة وعدد من المسئولين، للاطلاع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية: «ربنا قادر على إنه دايمًا يحمينا ويعافينا من كل شر».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
113,381
-
تعافي
101,981
-
وفيات
6,560
كانت هذه تفاصيل خبر «ربنا قادر يحمينا ويعافينا».. شاهد دعاء السيسي على الهواء في اجتماع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.