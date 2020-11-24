شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي أهمية دور الشباب في المرحلة القادمة بعد إعدادهم ليكونوا قادة علي أعلي مستوي من الفكر لوطنهم في المستقبل.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، في مكتبه بديوان المحافظة اليوم ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ضم الوفد النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب و محمد أباظة عضو اللجنة التنسيقية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واضاف المحافظ ان الشباب في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقي من الاهتمام والدعم ما لم يحدث قبل ذلك في مصر وشاهدناة العديد منهم يتولي مناصب رفيعة في الدولة بعد أن أثبتوا كفاءة في دورات التدريب والتأهيل التي أعدت لهم.

وقال المحافظ إن الشباب في بورسعيد يلقي اهتماما ودعما كبيرا في مختلف المجالات بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورأينا في السنوات الاخيرة رجال اعمال ومستثمرين من الشباب بعد ان تم تمكينهم من اقامة المصانع والمشروعات والتي اصبحت تشكل جزءا هاما من النهضة الصناعية التي تشهدها المحافظة كما يتم تنظيم لقاءات دورية مع شباب المحافظة لمناقشتهم والتعرف علي آرائهم وتوضيح الحقائق امامهم في مختلف القضايا الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد.